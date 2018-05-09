Belediyeden ‘Engelsiz Spor Şenliği’

Programa Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin, Görme, otistik, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, aileleri, öğretmenleri ve sporcular katıldı. Batman Belediyesi Spor Kompleksi’nde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan etkinlikte Batman Üniversitesi Halk oyunu ekibi, Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Halk oyunları ekibi, Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri futsal takımı, hazırladıkları gösterilerle hem eğlendiler hem davetlilerden bol bol alkış aldı. Engelliler şenliğinde hazırlanan etkinliklerde birbirinden güzel performanslar sergileyen öğrencilere Vali Deniz ve Başkan Vekili Aksoy madalyalarını vererek tek tek kutladı. Program çocukların ve ailelerinin palyaço ve maskot eşliğinde yapılan eğlence ile son buldu.