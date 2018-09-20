Beşiri'ye 4 milyon TL'lik yatırım

Dicle Elektrik, şebekeleri yenileme ve güçlendirme projesi kapsamında Batman'ın Beşiri ilçesine 4 milyon liralık yatırım yapıyor.

İlçenin Behram Yoğun ve Milli Egemenlik mahallelerinde devam eden yatırım çalışmaları ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, çalışmalar sırasında enerji nakil hatları ve trafoların güçlendirildiğini, hatların yer altına alındığını, ayrıca ilçede yeni ve modern bir aydınlatma sisteminin devreye alınacağını bildirdi. Açar, olumsuz hava koşullarından etkilenerek arızalara yol açabilen, bunun yanında görüntü kirliliğine de sebebiyet veren havai hatların, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan bu yatırım ile yer altına alınacağını kaydetti. İletim hatlarının yer altına alınmasıyla entegre biçimde yatırım bölgesinde yeni pano ve trafo kabinleri kurulacak.

Kesintisiz enerji verilecek

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Açar, yatırımlarını Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmeliklerine uygun gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, Beşiri'deki projenin tamamlanmasıyla ilçedeki enerji altyapının daha da güçleneceğini söyledi. Bu sayede müşterilerine artık kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebileceklerini ifade eden Açar, yatırım kapsamında ilçe genelinde 412 yeni aydınlatma direği dikildiğini, yeni ve modern bir aydınlatma şebekesinin de kısa sürede devreye alınacağını sözlerine ekledi.