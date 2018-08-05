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05 Ağustos 2018 14:44

Bir saatte bütün birikimi kül oldu

Batman’ın Sason ilçesinde Sezgin Baran’a ait 3 katlı toprak evde çıkan yangında ev çöktü.

Bir saatte bütün birikimi kül oldu

05 Ağustos 2018 14:44

Bir saatte bütün birikiminin yok olduğunu söyleyen Baran, yetkililerden yardım istedi.


Olay, Sason ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Baran’a ait taş ve ahşap malzemeden yapılı 3 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 3 katlı ev çökerken, güvenlik korucularının da yardımıyla devam eden yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını gözyaşları içerisinde izleyen ev sahibi Sezgin Baran, 1 saat içerisinde bütün birikiminin yok olduğunu söyledi.


Evli ve 3 çocuk babası olan Baran, yetkililerden yardım talebinde bulunarak, “Ben görevde olduğum esnada henüz neden çıktığını bilmediğim yangın, ilk olarak 3 katlı olan evimin orta katında çıktı. Çok hızlı bir şekilde bütün katı saran alevler, kısa sürede diğer katlara sıçradı. Alt katı hayvanlarım için barınak ve hayvan yiyeceği deposu olarak kullanıyordum. Ambarda 80 çuval buğdayım ve hayvanlarım için kışlık yiyecek olarak depoladığım 10 ton samanım yandı. Evden hiçbir şey kurtaramadım. Ev yapacak maddi durumum yok. Geceyi dışarıda geçirdik. Eşim ve çocuklarım çok üzgün” dedi.




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