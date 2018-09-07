Bismil’de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Anız yangını nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi zincirleme trafik kazasına yol açtı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasına çok sayıda araç karışırken, 10 kişinin de bu kazalarda yaralandığı öğrenildi. Kaza mahalline gelen 112 acil sağlık ekiplerinin kazazedelere olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi ve Bismil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri zincirleme trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.