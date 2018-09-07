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07 Eylül 2018 18:28

Bismil’de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

Batman-Diyarbakır Bismil arasında bulunan tarlalarda mısır hasadı sonrası çıkan anız yangınlarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bismil’de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

07 Eylül 2018 18:28


Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Anız yangını nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi zincirleme trafik kazasına yol açtı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasına çok sayıda araç karışırken, 10 kişinin de bu kazalarda yaralandığı öğrenildi. Kaza mahalline gelen 112 acil sağlık ekiplerinin kazazedelere olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi ve Bismil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri zincirleme trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.




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