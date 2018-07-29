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29 Temmuz 2018 00:38

Boğulan 4 kadın yan yana gömüldü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çayırönü Mezrası’nda boğularak hayatını kaybeden iki kardeş, anneleri ve teyzeleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Batman’ın Yeniçağlar köyünde defnedildi.

Boğulan 4 kadın yan yana gömüldü

29 Temmuz 2018 00:38


3 Temmuz’da Batman’ın Kozluk ilçesinde boğularak hayatını kaybeden amcaoğulları Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar’ın taziyesine katılmak için Batman’a gelen Hediye Karabulut (40) ve kızları Ayşenurz (12), Şevval Nisa (9) ile Batman’da yaşayan teyzeleri Havva Kaya (35) Silvan Baraj Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti. Çayırönü Mezrası’nda yaşayan vatandaşlar tarafından boğulan 4 kadın sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hayatını kaybeden kız kardeşler Ayşenur, Şevval Nisa, anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya’nın cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Boğularak hayatını kaybeden 4 kadın, Batman’ın Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.




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