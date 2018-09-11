BTÜ Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Mahir Dursun atandı

Dr. Mahir Dursun atandı.

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi iken BTÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mahir Dursun Batman Üniversitesi'ndeki görevine başladı. 1993 yılında lisans eğitimini, 1996 yılında yüksek lisans eğitimini, 2002 yılında doktora eğitimini Gazi Üniversitesinde tamamlayan Prof. Dr. Mahir Dursun, 2010 yılında doçent ve 2017 yılında elektrik -elektronik mühendisliği alanında Gazi Üniversitesinde profesör oldu.

Robot, insansız hava araçları, akıllı sistemler ve enerji alanlarında bilimsel çalışmalar ve projeler yürüten Prof. Dr. Mahir Dursun, Fas'ta düzenlenen Güneş Enerjili Sistemlerde Yeni Fikirler Yarışmasında, Singapur'da düzenlenen Güneş Enerjili Sulama Sistemleri Tasarımı Yarışmasında, Malezya'da düzenlen Elektrik Motor Tasarımı Yarışmasında Birincilik ödülü aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülü almanı yanında pek çok da uluslararası konferans düzenlemeyi akademik hayatına sığdırmayı başardı.

2004 yılında İngiltere Liverpool Hope State Üniversitesinde ve 2012 yılında Amerika Southern Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak “robot ve yapay zeka” konularında çalışan Prof. Dr. Mahir Dursun, 2015-2017 yılları arasında Uluslararası Asya Pasifik Uzay Havacılık Derneği'nde başkanlık yaptı.