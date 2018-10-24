BTÜ'de ‘Hz. Peygamberimizi Anlamak' konferansı

Dr. Adnan Demircan tarafından sunulan “Hz. Peygamberimizi Anlamak” konulu konferans Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzelendi.

Konferansa üniversite öğrencileri ve personeli katıldı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan, Hz. Peygamberi anlamak noktasında tarih zaviyesinden hareket edeceğini açıklayarak sözlerine başladı. Demircan konferansında Hz. Peygamberi anlamak için dönemler itibari ile konuyu incelemek gerektiğini, peygamberin sünnetini iyi incelemek gerektiğini ve sahabelerin peygamberi nasıl anladığına bakmak gerektiğini söyledi. Yaklaşık iki saat süren konferansın sonunda dinleyicilerin sorularının Prof. Dr. Demircan tarafından cevaplanmasıyla konferans sona erdi.