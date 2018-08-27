BÜ Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı

yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Malazgirt’te düzenlen Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 anma programı ve Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü kutlamalarına katılan BÜ yönetici ve öğrencileri, etkinliğin ardından kente döndü. Tüm milletin 1071 Malazgirt Zaferi’ni kutlayan Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, üniversite olarak kendilerinin de bu güzel manevi ikilimi ve Malazgirt ruhunu yaşamaları için bir grup personel ve öğrenciyi kutlamaya gönderdiklerini söyledi. Rektör Durmuş, "Malazgirt ruhu ile aziz milletimiz, birlik ve beraberliğimize, istikrar ve huzurumuza kasteden her türlü tehdidi dün olduğu gibi bugün de bertaraf edecektir. Ülkemize açılan ekonomik savaşı, döviz savaşını yüce milletimizin Malazgirt ruhu ile hakkından gelerek vatanını daha da sahiplenerek yenecektir. Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünde başta büyük büyük hakanımız Sultan Alparslan olmak üzere kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve yüce milletimizin 1071 Malazgirt Zaferi’ni tebrik ediyorum" dedi.