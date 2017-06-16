Bursa’dan Batman’a 20 milyon TL yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, kardeş belediye oldukları Batman Belediyesi ile birlikte kentte yapacakları çalışmalara ilişkin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Batman’a gelen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği TP Kristal Parkta, açıklama yapan Altepe, “Bugün kardeş, dost Batman’dayız. Batman’da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle ülkemizde güzel rüzgarlar esiyor. Türkiyemiz hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor ve bu şekilde de yoluna devam ediyor. Her ne kadar bu konuda düşmanlarımız çalışsa da, Türkiye engellenmek istense de içerde dışarıda her türlü değişik provokasyonlar, karşı çalışmalar olsa da bizler bu alanda mesafe kat ediyoruz. Özellikle bu yılın ilk 6 ayında yüzde 5 büyüme de Türkiye’nin yoluna devam ettiğini gösteriyor” dedi.

“Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyelim”

En çok doğu-batı kardeşlik köprüsünün kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Altepe, “Bugünler en çok dostluğa, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu günler. Daha öncede Batman’a iki defa geldim. Sayın bakanlarımızla birlikte, Batman’da sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla birlikte olacağız. Gün boyu görüşmeler yapacağız ve ardından da inşallah burada iftar programımız olacak. Biz bu yakınlaştırmayı artırmak istiyoruz. Özellikle ülkenin her köşesinde aynı anda gelişmeler olsun, üretimler artsın ve ülkemiz bir refah ülkesi olsun istiyoruz. Türkiye hedeflerine ulaşsın, hedeflerine ulaşırken de başta biz bütünlüğümüzü sağlayalım. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyelim. Amacımız burada dostlarımızı sevindirelim. Tüm dünya dostlarımız, tüm dünya mazlumları, Müslümanların gözü Türkiye’de. Türkiye güçlü olsun, Türkiye lider ülke olsun ve dünya barışına katkı sağlasın. Dünya mazlumları da dünya Müslümanları da bundan istifade etsin. Onun için hepimize çok görev düşüyor” diye konuştu.

“Herkese görev düşüyor”

Bunun için öncelikle aradaki mesafeleri azaltmanın gerekli olduğuna dikkat çeken Başkan Altepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batman ile Bursa arasındaki bu yakınlaşmayı sağlamak ve burada yapılan yatırımlarla birlikte desteği gerçek anlamda vermek önemli. Gerçek dost olduğumuzu da göstermeliyiz. Şu anda Batman’ın merkezinde, Gercüş ve Beşiri ilçeleri ile diğer bölgelerde birçok projelerimiz var. Geçtiğimiz haftalarda burada yaklaşık 20 milyona yakın yatırımın ihalesini yaptık. Tüm bu bölgelere özellikle belediyemizin ve bölge belediyelerinin fertleri doğrultusunda gerçekleştirilen projeler, daha çok spor alanları, parklar, meydanlar ve cephe düzenlemeleri üzerine. Amacımız bir yandan gelişmeler sosyal ilişkiler gösterirken bir yandan da ekonomik anlamda katkı sağlamak. Tabi her şeyden önemlisi bölgenin ekonomik olarak üretir hale gelmesi. Onun içinde üreten kentlerle birlikte iş birliklerinin artması gerekiyor. Türkiye’de en çok üreten kent İstanbul, ikinci sırada Bursa. Bu açıdan büyük bir potansiyel var. Ve bu bölgeden de bizim Bursa’da ve diğer kentlerde büyük iş adamları var. Bunlarla birlikte bölgede üretimlerin gelişmesi ve arttırılması teknolojik ürünlerin üretilmesi ve bunların dünya pazarlarına satılması tabi ki gerçek anlamda hedeflerimize ulaştıracak. Bir yandan ekonomik gelişme bir yandan sosyal gelişmeler birlikteliklerin sağlanmasıyla birlikte hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bunun için herkese görev düşüyor. Bizlere üzerimize düşen görevi yapmak için gayret ediyoruz. Tüm Batman dostlarımızı Bursa’ya davet ediyoruz.”