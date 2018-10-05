Cami miniklerin sesleri ile yankılandı

Batman'ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu ve Melekler 1 ile Melekler 2 Anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Merkez Camisinde ağırlandı.

Minik öğrencilere haftanın önemini anlatan İlçe Müftüsü Süleyman Baran, “Her yıl 1 ila 7 Ekim günlerinde kutlanan Camiler ve din görevlileri haftası ilçemizde de düzenlenen çeşitli ekinliklerle kutlanmaktadır. Bu kutlamalar çerçevesinde minik öğrencilerimize de caminin bölümleri, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, cami kütüphanesi ve caminin diğer alanları hakkında minik öğrencilerimizi bilgilendirdik. Ayrıca abdest, namazın kılınış şekli, camide uyulması gereken kurallar, caminin adabı, namazın adabı gibi konuları da öğrencilerimize anlattık. Minik öğrencilerimiz ile iki rekat namaz da kıldık. Öğrencilerimizi camide görmek bizleri sevindirmiştir. İnşallah önümüzdeki aylarda yapacağımız çeşitli ekinliklerle öğrencilerimizi ara da bir camiye tekrar davet edeceğiz” dedi.

Öğrencilerine haftanın anlam ve önemini anlatmak için cami ye götürdüklerini ifade eden Alparslan Anaokulu Müdürü Elif Belge, “Öğrencilerimize din görevlileri hakkında ve camilerimiz hakkında verilen bilgilerin camide verilmesi onların hafızalarında daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerin camilerden uzak tutulmaması ve camilere severek gitmeleri açısından bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. İlçe müftümüz ve cami görevlileri tarafından öğrencilerimize çeşitli ikramların dağıtılması da öğrencileri sevindirmiştir” diye konuştu.