ÇATOM'da aşure etkinliği düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) çalışanları tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Sason ÇATOM'da düzenlenen aşure etkinliğine Kaymakam Abdullah Özadalı, Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, kurum amirleri katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla

ÇATOM'da düzenlenen aşure günü programında katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, çalışanlardan ÇATOM‘da yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. ÇATOM'un ilçedeki kadınlar için önemli olduğunu belirten Kaymakam Özadalı, aşurenin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kaymakam Özadalı, “Kültürel geçmişimizin en güzel geleneklerinden biri olan aşure günün de bir araya geldik. Aşure günü paylaşmanın simgesidir. Mübarek ve bereketli bir ayın içerisinde, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek aşure ikramımızı yaptık. Bu mübarek ayın ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu etkinlikte tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.