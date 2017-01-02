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02 Ocak 2017 16:18

‘Cazibe merkezleri programı’ Batman’da tanıtıldı

‘Cazibe merkezleri programı’ Batman’da tanıtıldı

02 Ocak 2017 16:18

Hükümet tarafından uygulamaya geçirilen ve Dicle Kalkınma Ajansınca (DİKA) desteklenen “Cazibe Merkezleri Programı” Batman’da tanıtıldı.
Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kurum müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Emin Paça, cazibe kentler arasına giren Batman’ın, yatırımlara verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, “DİKA olarak Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısını anlatmaya yatırımcının ayağına gitmeye çalışmalarını başlattık. Hükümetimizin açıklamış olduğu, bölgenin kalkınması için yapılan bu çalışmanın bakıldığı zaman dünyada 20 ülkenin bütçesinden fazla olan 63 milyar dolarlık bir yatırım paketi var. İçinde üretimin ve istihdamın olduğu ve bu bölgenin ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapılan çok kıymetli bir çalışma. Şuana kadar cumhuriyet tarihimizden bu güne kadar yaklaşık 20’ye yakın teşif fabrikası açıklandı. Ama bunun gibi ayağı yere sağlam basan işsizliği önleme noktasında önemli tedbirler alan göçü engelleyen çok kıymetli bir çalışma olmamış şuana kadar” dedi.



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