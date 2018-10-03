Cevizli köyü muhtarından Dicle Elektrik'e teşekkür

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Cevizli Köyü Muhtarı Mehmet Salih Barulay, 30 yıl önce boşaltıldıktan sonra geri dönüşlerle birlikte yeniden canlanan köylerine elektrik hattı çeken Dicle Elektrik Dağıtım'ın Gercüş İlçe Şefliğine teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlçe Şefi Mehmet Emin Ekici'yi ziyaret eden Muhtar Mehmet Salih Barulay, daha önce elektrik bulunmayan köylerinin 30 yıl önce güvenlik sorunları yüzünden boşaldığını belirterek, “Bu sorun giderilince köye dönüşler başladı. Yeniden yaşamın başladığı köyümüzde doğal olarak elektrik ihtiyacı da doğdu. Böyle olunca Dicle Elektrik'e müracaat ederek köyümüze elektrik enerjisi bağlanmasını istedik. Ana hattan 2 kilometre uzakta olan köyümüze kısa sürede yeni bir hat çekildi. Köyde kurulan elektrik şebekesi sayesinde elektrik enerjisine kavuştuk. Şahsınızda tüm Dicle Elektrik ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

“Görevimizi yaptık”

Dicle Elektrik Dağıtım Gercüş İlçe Şefi Mehmet Emin Ekici ise bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorumluluk bölgelerinde hiçbir yerleşim birimini elektriksiz bırakmayacaklarını söyledi. Ekici, “Biz Cevizli Köyüne elektrik vererek görevimizi yaptık. Şehirlerde olsun kırsalda olsun tüm tüketicilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak önceliğimizdir” diye konuştu.