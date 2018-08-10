Çiftçiden dolar ve altının yükselişine tepki

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de ikamet eden çiftçilerden Veysi Aktaş, doların son haftalarda Türk Lirası karşısında yüksek değerlere ulaşmasının çiftçileri etkilemeyeceğini belirtti. Bilinçli olarak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi için dolar ve altın piyasası üzerinde oyunlar oynandığını belirten çiftçi Aktaş, ”Büyük ülkemizi zayıflatmak için oynanan oyunun farkındayız. Ülkemizin temel ihtiyacı gıdadır. Gıda üreticileri olarak, dolar ve altının yükselmesi veya düşmesi bizim için bir etki oluşturmayacaktır. Bizim bütün masraflarımız ve gelirlerimiz Türk Lirası üzerinden yapılıyor. Dolar üzerinden ülkemizi dize getirmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bizler çiftçilerin döviz ve altın ile hiçbir işimiz yoktur. İstediği kadar yükselsin bizim umurumuzda olmaz. Bu ateşle oynayanlar mutlaka bu ateşin alevleri ile yanacaktır. Bütün devlet büyüklerimizden tek ricamız ülkemizde dolar ve benzeri dövizlerin yasaklanmasıdır” dedi.