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28 Mayıs 2018 10:33

Çiftçilerin zorlu Ramazan mesaisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hem oruçlu olmalarına hem de sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor.

Çiftçilerin zorlu Ramazan mesaisi

28 Mayıs 2018 10:33


Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Gercüş’te çiftçiler, Ramazan ayında sıcak havaya rağmen tarlada çalışarak ekmek paraları için mücadele ediyor. Öğle saatlerinde zorlanan çiftçiler, işlerini iftardan önceki saatlerde yapıyor. Çiftçiliğin zor olduğunu belirten Cemal Şimşek, “Şuanda domates fidelerini ekiyoruz, bahçe ile uğraşıyoruz. Oruçluyuz, yoruluyoruz. Açlık hissetmiyorum şuan ama çok susamışım. Geçen senelere göre de bu sene daha güzeldir. Ama yine de Ramazan ayında zor oluyor” dedi.


Ömer Barlak isimli çiftçi ise, “Ramazan ayında çiftçilik normal aylara göre daha zor ve zahmetli geçiyor. Su ihtiyacımız çok oluyor. Acıkma pek fazla olmasa da bu sıcaklar bizi çok susatıyor” diye konuştu.




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