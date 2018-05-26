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26 Mayıs 2018 08:47

Çilek tarlalarını dolu vurdu

Batman’ın Sason ilçesinde yıllarca tütün üretildikten sonra birkaç yıl önce çilek yetiştirilmeye başlanan tarlaları dolu vurdu.

Çilek tarlalarını dolu vurdu

26 Mayıs 2018 08:47

Destek isteyen üretici, özellikle de soğuk hava depolarının olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.


Sason’da daha önce yıllarca tütün üretilen ancak birkaç yıl önce çilek yetiştirilmeye başlanan tarlaları dolu vurdu. Bu yıl dolu nedeniyle yeterli verim alamadıklarını belirten üretici, destek istedi. Cengiz Taşdemir isimli üretici, dolu yağışı nedeniyle çileklerini toplayamadıklarını anlatarak, “Devletten destek alamıyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla çilek ekmeyi düşünüyor ama ekemiyoruz. Gecen yıl güzel geçti, dolu çilek bahçelerimizi vurmadı. Ancak bu yıl dolu vurdu. Sigorta için dönüm başı 3 bin ile 4 bin TL arası ödeme yapmamız lazım ama imkanımız yok, yapamıyoruz. Soğuk hava deposu ihtiyacımız var ama yapılmadı. Çilek depomuz yok. Türkiye’nin her tarafına Sason’dan çilek gönderiyoruz ama sıcaklar artığı zaman çilekler bozuluyor. Kimse gelip çilek almıyor ve zor duruma düşüyoruz. Soğuk hava deposu olursa bizim için çok iyi olur” dedi.



“Devlet desteği istiyoruz”


Sason’da çilek üretimi ile uğraştığını ve devlet desteği istediklerini belirten Ferhat Erdem, “Uzun yılardır çilek işi ile uğraşıyoruz. Bazı yıllar çilekler dolu nedeniyle zarar görüyor. Çilek üreticilerinin de desteğe ihtiyacı oluyor. Tarımdan destek almadan çilek üretimin maliyeti yüksek oluyor. Devletten destek vermesini istiyoruz. Çilek sezonu açıldığında daha önce yüzde 70 destek alıyorduk. Dolu ve yağışlarda etkilense bile en azından maliyetini çıkarıyordu. Destek olmadığı için dolu ve yağışlarda çilek üreticileri olarak zarar ediyoruz. Çilek desteğini alamayınca yavaş yavaş üretimi düşmeye başladı. Çilekleri stok yapamıyoruz. Soğuk hava deposu bölgemizde olmadığı için çilek stok yapamıyoruz. Büyük ihtiyaçlardan biride bölgede soğuk hava deposun olmamasıdır” diye konuştu.




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