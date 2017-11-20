Çocuk gelin olarak geldiği köyde, hayalini gerçekleştirdi

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyü İlkokulu’nda İŞKUR personeli olarak işe başlayan Ayten Erikli, okuyamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Fatih Erdoğan’a ulaştığını ve okula kütüphane kazandırmayı başardığını söyledi.

“Çocuk gelin olarak köye geldim"

Köye çocuk gelin olarak geldiğini ve hayali olan okul okumayı gerçekleştiremeyen Erikli, okula ‘AK Eğitim Seferberliği Projesi’ kapsamında kütüphane kazandırarak bundan sonra okuyacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Fatih Erdoğan’a ulaşması hakkında bilgi veren Ayten Erikli, “İlk başta konu benim evimdi. Evim yıkılmak üzere. Fatih beye bu konuyu anlatmıştım. Kış geldiği için İŞKUR elemanı olarak okulda çalışmaya başladım. Başladıktan sonra burası daha önce öğretmenler odası olarak kullanılıyordu. Sonra öğretmen arkadaşlara dedim ki benim böyle bir fikrim var. Böyle bir hayalim var. Bu köye çocuk gelin olarak geldim. Ben okumadım yokluk hayallerimin sürekli önünü engelledi. Ben burada bir hayalimi gerçekleştirmek istiyorum dedim. Tamam dediler. Sonuna kadar destek çıktılar. Daha sonra Fatih beye yazdım benim bir hayalim var. Köy okulunda bir kütüphane açmak istiyorum. Zaten o şekilde bir proje başlatılmıştı. Daha sonra asistanı olan Fatma Figen Demirkol hemen devreye girdi. Sponsorlar bulundu. Bir hafta içerisinde şu rafın tamamı için bize kitaplar bulundu" dedi.

"Küçücük hayale dünya sığdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberdar olmasıyla projeye dahil olduğunu belirten Ayten Erikli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sonra benim hayalim olan küçücük şu rafa etrafımda olan insanlarla dünyayı sığdırdım bu küçücük hayale. Yollar değişti okul değişti. Küçücük olan o hayale dünya sığdı. Yani benim için o hayali gerçekleştirmek rüya gibi. Buradan Fatih beye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bana destek çıktığı için. Özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin devamı bütün köy okullarına gelir. Yokluk onların hiçbir zaman hayallerini engellemesin. Çünkü sürekli benim hayallerimi yokluklar engelledi. Şimdi bu kütüphaneden tekrar okumaya devam edeceğim. İlkokula kadar okudum sonrasını getireceğim. Evliyim 6 kızım var” diye konuştu.

"Kütüphane olmadığını görünce arayışa giriyor"

AK Eğitim Seferberliği Projesi hakkında bilgi veren AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, bugün çok anlamlı bir projenin startını vermek için hep birlikte Kozluk’un Yapaklı köyünde olduklarını söyledi. Güneştekin, "Burada çalışan bir hanım kızımız okula çalışmak için geldikten sonra okulun kütüphanesinin olmadığını görüyor ve bu kütüphaneyi nasıl oluşturabilirim diye düşünüyor ve arayış içerisine düşüyor. Daha sonra Fatih Erdoğan’a ulaşıyor. Fatih bey olaydan sonra çok duygulanıyor ve hemen proje desteklerini belirtiyor ve ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Projeyi Cumhurbaşkanlığımıza gösteriyor ve Cumhurbaşkanımızda bu anlamlı projeden etkileniyor, destek vermeye hazır olduğunu belirtiyor” şeklinde konuştu.