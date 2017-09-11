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11 Eylül 2017 15:33

Çocuklar süs havuzunda serinliyor

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldiği Batman’da çocuklar, parkta bulunan süs havuzunda yüzerek serinliyor.

Çocuklar süs havuzunda serinliyor

11 Eylül 2017 15:33


Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman’da, sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında alıyor. Ziya Gökalp Mahallesi SSK Caddesi üzerinde bulunan Aram Tigran Parkı’ndaki süs havuzuna giren çocuklar, etrafındakilere aldırış etmeden serinlemenin keyfini çıkartıyor. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar daha sonra parktaki çimlerin üzerine uzanarak kurulanmaya çalıştı. Sıcaklardan bunaldığını, arkadaşlarıyla eğlendiklerini söyleyen 12 yaşındaki Mete Demir, “Çok sıcak, her gün buraya gelip yüzerek serinliyoruz. Yüzmeyi bilmeyen arkadaşlarıma da öğretiyorum” dedi.




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