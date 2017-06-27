Çocuklara polis ve jandarma tanıtıldı

Sason ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere, okulların tatil olmasıyla birlikte kamu kurumları tanıtıldı. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Jandarma Komutanı Ümit Sayar ve İlçe Emniyet Amir Vekili Kemal Avcu kurumlarında kullanılan çeşitli materyalleri, teçhizat ve sistem odalarını tanıtımını yaptıktan sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler. İlçenin farklı kesimlerinden gelen öğrenciler ilk etapta asker ve polislikten çekinirken, gerçekleştirilen ziyaret sonrasında asker ve polislerle samimi pozlar verdiler. Öğrenciler için düzenlenen bilgi dolu ziyaret sonucunda gerçek bildikleri yanlışlar yerini doğrulara bıraktığı gözlendi.