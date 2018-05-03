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03 Mayıs 2018 13:25

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Samancı Batman’da

Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yüzde 100 Milli Düşünce Yüzde 100 Yerli Üretim Doğru Tercih” paneline katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Samancı Batman’da

03 Mayıs 2018 13:25


Batman Üniversitesi’nin düzenlediği panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı. Batman Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleşen panel yapılan konuşma ve plaket töreni ile son buldu. Batman Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı’ya günün anlam ve önemine ilişkin Başkan Vekili Aksoy tarafından çini işlemeli vazo hediye edildi.




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