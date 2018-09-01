Dağlık alanda kaybolan sporcuyu jandarma kurtardı

Malatya’dan bisikletle Hasankeyf’e gelen sporcu Arif Özhan (39) Dicle Nehri 2. köprü inşaatının yaklaşık 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunan dağlık arazide yolunu kaybetti. Saatlerce mahsur kalan ve susuzluktan bitkin hale gelen Özhan, 16.00 sıralarında 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. AFAD ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Hasankeyf ilçesine bağlı jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler, 3 saat aramanın ardından sporcuya ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan sporcuyu Gercüş Devlet Hastanesine getirildi. Özhan, hastanedeki tedavisinin ardından kendine geldi.

Burada yaşadıklarıyla ilgili bilgi veren Özhan, dağlık alanda suyunun tükendiğini söyledi. Özhan, "Malatyalıyım bisikletimle dağları geziyorum. Dağlık arazide gezerken suyum bitti. Suyum bitince de bitkin hale gelip mahsur kaldım. Daha sonra 112 acil servisini aradım onlar da AFAD ekiplerine haber vermiş. AFAD ekipleri de jandarmaya haber vermiş. Jandarma ekipleri benim hayatımı kurtardı. Başta Hasankeyf Jandarma Karakol Komutanı Korkut Sümbül’e çok çok teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandı ve çok yardımcı oldu. Hayatımı onlara borçluyum" dedi.