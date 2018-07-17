Damla projesi Kozluk’ta

’Hayalleri Tebessümle Renklendirelim’ sloganıyla, Türkiye’nin 4 bir yanından ve sınırların ötesinden bir araya gelen gönüllülerle, insanlığa dokunarak topluma iyilik ve merhameti yaymayı amaçlayan Damla projesi Kozluk ilçesinde farklı çalışmalara imza atarak gönüllerde taht kurdu. İlk olarak ilçe müftülüğüne bağlı Kur-an kursu ziyareti ile başlayan Damla Projesi gönüllüleri, ardından eğitim gören gençlerle yunlar oynadı. Kur-an Kursu ziyaretinden sonra 3 aileyi ziyaret edip tebessümlerine ortak oldular. Ardından Tozunpınar mesire alanına gidip piknik yapan gönüllüler aileleri ziyaret ettikten sonra, çevre temizliği ve kuş yemlikleri astı. Son olarak Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden gönüllüler ilçeden ayrıldı.

Damla projesinin ilçede farklı bir hava estirdiğini belirten Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş “Gençlik ve Spor Bakanlığının Damla Projesi kapsamında ilimize farklı üniversite ve ülkelerinden gelen gönüllü öğrenciler, Kozluk ilçemizi gezip bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gençlik merkezimizin hazırladığı müzik dinletisinden sonra okul ziyareti sınıfların gezilmesi ve şehit öğretmenimizin okul anılarından oluşan sinevizyon gösterisi izlendi. Programda duygu dolu anlar yaşayan gönüllülerimiz anı defterini doldurduktan sonra vedalaşarak ilçemizden ayrıldı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.