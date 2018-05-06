‘Değerler Sokağı’ okula renk kattı

Bir koridorda oluşturulan sokak, okula renk kattı.

Kozluk Hürriyet Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Murat Işık ile 200 öğrencisi, okulun bir koridorunda “Değerler Sokağı” oluşturdu. Duvarlara yazılar yazıp, resimler çizen öğretmen ve öğrencileri, oluşturduğu sokak ile okula rengarenk bir görünüm kazandırdı. Öğretmen Murat Işık, amaçlarının var olan değerlerin öğrencilere kazandırılması olduğunu belirterek, “Bunun için de okulumuzun bir koridorunu değerlerimize ayırdık. Bu şekilde öğrencilerimiz okulda zaman geçirirken bu koridorda da yaparak, yaşayarak değerlerimizi öğreniyor. Çocukların kişilik yapılarında toplumsal ve evrensel değerlerimizin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle öğrencilerimizi temel değerleri pekişmiş bunu yaşam biçimi haline getirmiş bir birey olarak yetiştirmek en temel görev olarak görüyoruz” dedi.

"Öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırılıyor"

Değerler Sokağı’nda, kitap köşesinin bulunduğunu, askıda elbise uygulaması yapıldığını anlatan Işık, “Bunların yanı sıra, “Hayvan kümesimiz, temizlik timlerimiz var. Güven oyunu, empati şapkamız ve dürüstlük gömleğimiz var. Bunlar etkinlikler ve oyunlarımızdır. Askıda elbise uygulamamız köşemizde toplumdaki yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekmek için yapıldı. Öğrenciler evde biriken ve fazla olan elbiselerini okula getirip askıya asıyor. İhtiyacı olan bu öğrenciler de bu askıdan elbiseleri alıp kullanabilirler. Buradaki en önemli olgu ise, hiçbir kontrol mekanizmasının olmaması. Tamamen öğrenciler bu süreci yönetiyor. Kimin ne getirdiği ve kimin ne götürdüğü kontrol edilmiyor. Bu şekilde öğrenciler de sorumluluk bilincini kazandırıyor. Bir diğer empati köşemizde, empati şapkası taktırılıyor öğrencilerimize, önce bazı fotoğraflar gösterilip empati yapılması isteniliyor. Görme engelli bir bireyin halini anlayabilmemiz için buradaki öğrencilerin gözlerine bandaj takılıyor. Daha sonra bir değnek verilip biraz yürünmesi isteniyor. Yürüyen öğrenci bir süre sonra gözleri kapalı olduğu için yürüyemiyor. Bu etkinlikle de öğrencilerimizde görmek engelli bir bireyin hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik yapıyoruz” diye konuştu.

“Öğrenciler kendi el emeklerine zarar vermiyor”

Değerler Sokağı çalışmalarının 6 ay sürdüğünü anlatan Işık, şunları kaydetti:

“Sokağımız 6 aylık bir süreçte bitti. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni de burayı bir an önce bitirmek değil, çocuklar için bir etkinlik alanı yapmak istediğimiz için uzadı. Buradaki en önemli olgu ise, çocuklar kendi el emeği ile yaptığı çalışmaların hiç birine zarar vermiyor. Yaptığı tüm çalışmaları sahiplenebiliyor. Biz zaten bu sokağı yaptığımız da ilk amaç edindiğimiz şey, buradaki tüm çalışmaları öğrencilerle yapıp sorumluluk kazanıp bunlara sahip çıkabilmesiydi. Bugün sokağımız bitti ve amacımıza ulaştığımızı görüyoruz.”

“Değerler Sokağı’nda çok güzel vakit geçiriyoruz”

Değerler sokağında çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden 7. sınıf öğrencisi Safiye Aksoy ise şunları söyledi:

“Bizim buradaki amacımız küçük çocukların sınıflarını, lavaboları, Değerler Sokağı’nı temiz tutmasıdır. Biz çocukların temizliği bir sorumluluk haline getirmelerini istiyoruz. Biz her ay sınıfları gezip 10 üzerinden temizliğe göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirdiğimiz sonuçlara göre madalya ve beyaz bayraklar veriyoruz. Değerler sokağında çok güzel vakitler geçiriyoruz. Sınıfların temizliğine dikkat ediyoruz.”