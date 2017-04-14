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14 Nisan 2017 11:05

Dicle Elektrik, 30 kilometrelik Derince hattını yeniliyor

Dicle Elektrik Dağıtım, Batman’ın Sason ilçesinde 25’i köy,35’i ise mezra olmak üzere 60 yerleşim birimini besleyen 30 kilometre uzunluğundaki Derince enerji nakil hattını yeniliyor.

Dicle Elektrik, 30 kilometrelik Derince hattını yeniliyor

14 Nisan 2017 11:05


Kış şartlarında yıprandığı için yenilenecek olan hattın ilk etabını oluşturan 6 kilometrelik bölümde Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından direk dikme çalışmalarına başlandı. Enerji şirketinin Sason İlçe Şefi Hüseyin Argunhan, fırtına, kar ve don olayı yüzünden yıpranan Derince enerji nakil hattının sil baştan yenileneceğini belirterek, “Hatla birlikte köylerdeki şebekeleri de yeniliyoruz. Etaplar halinde yapılacak çalışmamız tamamlandığında, Derince köy grubuna ait tüm sıkıntılar da sona ermiş olacak” dedi.




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