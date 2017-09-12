Dicle Elektrik, Batman’daki kesintilerle ilgili açıklama yaptı

İl Müdürü Yusuf Açar, kesintilerin vizyon proje kapsamında yüklenici firma tarafından çalışmalar sırasında elektrik hatlarına zarar verilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Proje çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı ve civarında çalışma yapan müteahhitlerin defalarca uyarıldığını ifade eden Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Açar, buna rağmen elektrik hatlarının sık sık zarar gördüğünü söyledi. Bu durumun vatandaşlar ve esnaf kadar kendilerini de mağdur ettiğini kaydeden Açar, “Uyarılarımıza aldırış edilmeden yapılan kazı çalışmaları nedeniyle son zamanlarda sık sık bu tür sorunla karşılaşıyoruz. Batman’da vizyon proje başladığından bu yana birkaç kez hatlarımız zarar gördü. Belediye ile koordineli çalışmamıza rağmen projeyi uygulayan müteahhitler ile bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Uyarılarımıza uyulmadığı için birkaç yerde hatlarımız koptu ve bu yüzden kesintiler yaşandı. Esnaf ve diğer müşterilerimizin mağdur olmaması için hemen müdahale ediyoruz. Ancak yeraltı kablolarının onarımı bazen uzun sürebiliyor. Bu tür olumsuzlukların tekrar etmemesi için kazı yapan yüklenicilerin mutlaka bizimler koordineli çalışması gerekmektedir” dedi.