Dicle Elektrik Batman'daki yatırımlarını değerlendirdi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki Batman'da bu güne kadar yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdi.

Yöneticiler ve mühendislerle bir araya gelen İl Müdürü Yusuf Açar, hak, hukuk ve adalet kavramlarına da bağlı kalarak tüketicilere kesintisiz enerji vermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başta 2018 yılı olmak üzere il genelinde bu güne kadar yapılan ve yapılacak olan yatırım projelerinin değerlendirildiği toplantıda kışa hazırlık amacıyla yapılan bakım ve onarım çalışmaları da ele alındı. Toplantıya katılan mühendisler, çalıştıkları birimin tamamladığı ve devam eden yatırım projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, yatırım projelerinin uygulanması ile ilgili ciddi bir sorun bulunmadığı, çalışmaların planlanan takvime uygun yürüdüğü sonucu ortaya çıktı.

Toplantıda yönetici ve mühendislere seslenen Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, her çalışanlarının görevlerini yaparken hak, hukuk ve adalet gibi kavramlara son derece dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şirket olarak bu konularda taviz vermediklerine dikkat çeken İl Müdürü Açar, “Enerji, günümüzde hayatın döngüsünü sağlayan en önemli materyallerden biri haline geldi. Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji vermek görevimizdir. Bunu yaparken hakkaniyetten şaşmayacağız, hukuka uygun davranacağız ve adil olacağız. Daha iyiye ulaşmak için ise var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Batman'da her gün daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim” dedi.

“Daha hızlı olacağız”

İl Müdürü Yusuf Açar, yatırım ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra müşterilerinin taleplerinin değerlendirilmesi, uygun olanların hayata geçirilmesi konusunda daha hızlı olmak durumunda olduklarına dikkat çekti. Açar, şehir merkezlerinin yanı sıra ilçe, belde, köy ve mezralarda yaptıkları çalışmaların önemine değinirken ise, hizmet konusunda gevşemenin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Toplantı, kışa hazırlık amacıyla il genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında yapılan sunumların ardından sona erdi.