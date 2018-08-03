Dicle Elektrik ekibine, mahalleliden ödül gibi kahvaltı

Geçtiğimiz günlerde Batman’daki bir trafo bakımı için sabah saat 06.00’da Huzur Mahallesine giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi hoş bir sürprizle karşılaştı. Çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra bazı mahalle sakinleri, ekip çalışanlarına hazırladıkları kahvaltılıkları getirerek ikram etti. Mahallelinin hazırladığı sürprizi görünce şaşıran Dicle Elektrik ekipleri teşekkür ederek ikramı geri çevirmedi. Bölgeye has misafirperverliğin güzel bir örneğini sergileyen mahalle sakinleri, ekiple sohbet sırasında Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Elektrik şirketi çalışanları, çoğunlukla sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları, gece karanlığına kadar sürdürmek zorunda kaldıklarına değinirken, vatandaşın misafirperverliğine karşılık işe kısa bir kahvaltı molası verdiklerini ve sohbet etme şansı bulduklarını belirtti. Bu hoş sürprizle Dicle Elektrik çalışanları hayatlarının en anlamlı kahvaltısını yapmış oldu. Ekip daha sonra çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.