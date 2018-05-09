Dicle Elektrik, ‘Enerji Çocuk Naz’ı Batmanlı çocuklarla buluşturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne kadar Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Batmanlı öğrenciler için sahnelendi.

Enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden biri olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”, evde uygulanması gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlattı. “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” önerisiyle çocuklara sunulan gösteride enerji kaynaklarının ve tasarrufun önemine değinildi. Çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenerek, bu yolla önce aile ve ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Çocukların tiyatro oyununu büyük bir keyifle izlemesi ve sık sık oyuna katılım sağlamaları dikkat çekti. Oyunun sonunda çocuklara eğitime yönelik hediyeler dağıtıldı. “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” isimli oyun, hafta boyunca her gün Dicle Elektrik Dağıtım’ın sorumluluk bölgesindeki illeri dolaşacak. Tiyatro oyunu, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 2 bin 500 ilkokul öğrencisi tarafından izlenecek.