Dicle Elektrik, Fatih Mahallesi’nin çehresini güzelleştiriyor

Görüntü kirliliğine de neden olan havai hatların ve direk üstü trafoların kaldırılacağı proje sayesinde Dicle Elektrik, mahalleye yer altı hatları ve modern trafo kabinleriyle enerji sağlayacak.

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, 5 bin 199 abonenin bulunduğu Fatih Mahallesi’nde 10 milyon 500 bin liralık bir yatırım başlattıklarını açıkladı. Mahalledeki 40 direk üstü trafonun kaldırılacağını, yerlerine 10 adet kabin tipi trafo kurulacağını dile getiren Açar, havai hatların da arz güvenliği için yer altına alınacağını aktardı.

Enerji sorununa köklü çözüm

Yapılan çalışma ile enerji kalitesinin ve gücünün artacağına dikkat çeken İl Müdürü Açar, havai hatların ve direklerin temizlenmesinin yanı sıra cadde ve sokaklara 860 adet aydınlatma direği dikileceğini bildirdi. Açar, 10 milyon 500 bin lira tutarındaki yatırım tamamlandığında Fatih Mahallesi’nin çehresinin değişeceğini kaydetti. Yatırımları ile Batman’ın enerji sorununa köklü çözüm getirmeyi hedeflediklerini de kaydeden İl Müdürü Yusuf Açar, kademeli olarak tüm mahallelere girerek Fatih Mahallesine benzer çalışmalar yapacaklarını ve kentin elektrik kalitesi bakımından dünya standartlarına ulaşacağını açıkladı.