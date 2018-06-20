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20 Haziran 2018 13:30

Dicle Elektrik, Kayapınar beldesinin şebekesini yeniledi

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü, halkın daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilmesi için yatırımlarını ara vermeksizin sürdürüyor.

Dicle Elektrik, Kayapınar beldesinin şebekesini yeniledi

20 Haziran 2018 13:30

İl merkezinde olduğu gibi ilçe, belde ve köylerde yenileme çalışmaları yapan Dicle Elektrik, son olarak Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesindeki elektrik şebekesini yeniledi.


Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik, kısa süre önce de Kozluk’a bağlı Bekirhan ve Beşiri’ye bağlı İkiköprü beldelerindeki enerji şebekelerini yeniledi. Bölge halkının refahı için yatırımlarını kırsalda da sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, kırsaldaki bir yerleşim biriminde daha enerji sorununu kökten çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



460 bin liralık yatırım


Kayapınar beldesinin elektrik şebekesini yenilemek için 460 bin liralık yatırım yaptıklarını bildiren İl Müdürü Açar, “Yatırım kapsamında 3.5 kilometrelik havai hattın tamamı dış etkenlere karşı izoleli olan alpek kablolarla değiştirildi. Trafoların tamamı elden geçirildi. İhtiyaç duyulan bir mevkide ise mevcutların dışında ek trafo kuruldu. Tehlike oluşturan ve eskimiş elektrik direkleri yenileriyle değiştirildi. Beldedeki cadde ve sokak aydınlatmasını güçlendirmek için dikili bulunan direklere 100 yeni armatür takıldı. Yapılan bu çalışma ile Kayapınar beldemizin elektrik şebekesini yenileyerek, belde halkının uzun yıllar sorunsuz elektrik enerjisi almalarını sağlamış olduk’’ dedi.




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