Dicle Elektrik özelleştirme sonrası Batman’da yatırımı 30 kat artırdı

Sorumluluk alanındaki kent merkezlerinin yanı sıra ilçe, belde ve köylerde de yatırımlar yapan Dicle Elektrik Dağıtım, Batman’da son 3 yılda yeraltı iletim hattı uzunluğunu özelleştirmeden önceki döneme göre 30 kart artırdı.

Batman’da, özelleştirme öncesi başta Diyarbakır Caddesi olmak üzere sadece 3 bölgede toplam 10 kilometre uzunluğunda yer altı iletim hattı bulunurken, son 3 yılda gerçekleştirilen havai hatların yeraltına alınması çalışmaları ile yeraltı iletim hattının uzunluğu yaklaşık 30 kat artırılarak 295 kilometreye çıkarıldı. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, “Şirket olarak bölge genelinde olduğu gibi Batman’da da müşterilerimize Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) standartlarında, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışıyoruz. Özelleştirme öncesi Batman’da sadece 3 yerde toplam 10 kilometre kadar yeraltı iletim hattı bulunuyordu. Özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile havai hatları yeraltına almaya dönük yatırımlara ağırlık verdik. Şu anda yeraltına alınan iletim hattı uzunluğumuz 295 kilometreyi buldu. 2015 yılında 65.5 kilometre alçak gerilim, 18 kilometre orta gerilim, 2016 yılında 108.7 kilometre alçak gerilim, 30 kilometre orta gerilim ve 2017 yılında ise 60 kilometre alçak gerilim ile 12.5 kilometre orta gerilim hattı döşedik. Bu sayede görüntü kirliliği giderildiği gibi daha güvenli enerji arzı ile kentin enerji kalitesi arttı. İl merkezinde daha önceleri havai hatların kopması sonucu yaşanan kesintiler ile istenmeyen kazaların da önüne geçildi. Yine son 3 yılda özellikle kırsal kesimde yıpranan ve arızalara neden olan 311 kilometre alçak ve 305 kilometre orta gerilim hattını yeniledik. Bu yıl için Batman’a 40 milyon liralık daha yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.