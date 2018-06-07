Dicle Elektrik’ten Batman’a 40 milyonluk yatırım

Batman ve ilçelerinde 128 kilometre havai iletim hattının yer altına alınacağı 40 milyonluk yatırım için çalışmalara başlandı. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, söz konusu yatırım kapsamında merkez Fatih Mahallesi’nde 38, Şafak Mahallesi’nde 35, Beşiri İlçesi’nde 20 ve Pazaryeri ile Bağlar Mahallelerinde de 35 olmak üzere toplam 128 kilometre havai iletim hattının yer altına alınacağını aktardı.

Bin 570 elektrik direği kaldırılıyor

Söz konusu bu yatırım ile direk havai hatlardan dolayı oluşan görüntü kirliliğinin de sona ereceğini belirten İl Müdürü Açar, “Hatların yer altına alınması çalışmaları yapılırken kaldırımlarda bulunan taşıyıcı direkler de kaldırılacak. Yatırım gerçekleştirilen mahalleler ve Beşiri ilçemizde toplam bin 570 direği kaldırıp, mevcut hatları toplayacağız. Buralarda elektrik tamamen yeraltı kabloları ile iletilecek. İletim hatlarının yeraltına alınması ile enerji güvenliği de sağlanmış olacağından birçok arızanın sebepleri ortadan kalkacak” dedi.

Modern ve güvenli kabinler kuruluyor

Söz konusu yatırım ile eskiyen trafoların yerlerine güvenli ve modern kabinler kurulacak. Bu çalışma sırasında Fatih Mahallesi’nde 10, Şafak Mahallesi’nde 6, Pazaryeri ve Bağlar mahallerinde 4, Beşiri ilçesinde ise 5 olmak üzere toplan 30 kabin ve 3 direk tipi trafo kurulacak. Kabinlerden 5’i modüler dönüşüm özelliğine sahip olacak. Yatırım bölgelerinde toplam 2 bin 791 adet aydınlatma direği dikilerek, buralarda aydınlatma sorunu tamamen çözülecek. Bu yatırımlar sürerken Batman’ın birçok mahalle, belde, köy ve mezrasında ise enerji hatlarını güçlendirme, yeni enerji nakil hattı kurma, trafo yenileme çalışmalarına ise devam ediliyor.