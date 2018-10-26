Dicle Elektrik'ten droneli kaçak denetimi

Batman'da drone ile gerçekleştirilen denetimler sırasında harici hat çekerek kaçak elektrik kullandığı belirlenen 14 ev ile ilgili yasal işlem yapıldı.

Kayıt dışı elektrik kullanımı ile bir yandan sahadaki ekipleri aracılığı ile bir yandan da teknolojik yatırımlarla mücadele eden Dicle Elektrik, müşterilerine kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji vermek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nın belirlediği kriterlere uygun yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özelleştirme sonrasında 1,6 milyar liralık yatırım gerçekleştiren enerji şirketi, kayıt dışı enerji kullanımını önlemek için adeta tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında droneler satın alan enerji şirketi, yaz aylarından itibaren havadan da kaçakla mücadele etmeye başladı. Yaz aylarında ağırlıklı olarak tarımsal sulama alanlarında denetim yapan ve çok sayıda kayıt dışı trafo tespit ederek, kaçak elektrik kullanımını önemli oranda önleyen droneler şimdi de yerleşim alanlarında kullanılıyor.

14 Evde kaçak kullanım belirlendi

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısınma amacıyla kaçak kullanımı önlemekte kararlı olan Dicle Elektrik, droneli ilk denetimini Batman'da gerçekleştirdi. Şebeke yenileme ve elektrik kalitesini güçlendirmeye dönük yatırımların devam ettiği Batman'da 14 evde harici hat çekilerek ya da enerji hatlarına kanca atılarak kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. Söz konusu görüntüler, tarih ve koordinatları Coğrafi Bilgi Sistemleri birimi tarafından da teyit edilerek belgelendi ve 14 ev ile ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı.

“Droneli denetimler sürecek”

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, il genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla enerji kalitesini güçlendirirken, kayıt dışıyla mücadeleye de devam ettiklerini bildirdi. Yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde kaçak olarak elektrik enerjisi tüketilmesinin, diğer tüketicileri olumsuz biçimde etkilediğine dikkat çeken İl Müdürü Açar, bunun şebekelerde de ağır tahribat oluşturduğuna dikkat çekti. Kaçak kullanımı önlemek için saha ekipleriyle olduğu gibi droneli denetimlerinin de süreceğini ifade eden Açar, kayıt dışı elektrik kullananlara bundan vazgeçmeleri çağrısında bulundu ve mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.