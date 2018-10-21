Dicle Elektrik'ten engelli müşterilere kapıda hizmet

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü'ne uzlaşma ve tahsilat işlemleri için gelen ve yürüme engelli olan Suriyeli Muşal Muho Hüseyin isimli tüketicinin yardımına 3M görevlileri koştu. Kapıda karşıladıkları tüketicinin abone bilgilerini alan görevliler, engelli aracında bekleyen Hüseyin'e tahsilat durumu ve ödeme seçeneklerini sundular. Aracından inmeden kapıda işlemlerini tamamlayan tüketici Muşal Muho Hüseyin, Dicle Elektrik çalışanlarına teşekkür ederek buradan ayrıldı.

“En iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

Müşteri Memnuniyeti Merkezi sorumlusu İkram İnançlı, ekip olarak buraya gelen tüketicilere daha iyi hizmet sunabilmek için çalıştıklarını söyledi. Önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen İnançlı, “Tüm tüketicilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak yaşlı, engelli ve hasta tüketicilere ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. Bu tüketicilerden talep geldiğinde kendi araçlarımızla evlerine kadar bırakıyor veya bu örnekte olduğu gibi yorulmamaları için işlemlerini kapıda yapabiliyoruz. Tüketicilerimizin buradan memnun ayrılmaları bizi de memnun etmektedir” dedi.