Dicle Elektrik’ten ‘Kaçakla Mücadele’ açıklaması

Açar, “Kaçakla mücadele etmek değil, etmemek haksızlıktır” dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kaçak kullanımı önlemeye dönük kontrollerin keyfi olmadığını, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK ) mevzuatlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti. Şirketin denetim ekipleri tarafından yapılan kontroller sonunda sökülen sayaçların kontrol için Valilik bünyesindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne gönderildiğini ve buradaki inleme sonunda tutulan “Şikayetli Elektrik Sayacı Muayene Raporu” doğrultusunda işlem yapıldığını açıkladı.

“Etkin iç denetim mekanizması kurduk”

Denetim ekipleri tarafından saptanan harici hat ve benzeri fiziki müdahalelerin ise mutlak suretle görüntülenerek kayıt altına alındığını ve bununla ilgili tutanak tutulduğunu sözlerine ekleyen İl Müdürü Açar, “İddia edildiği gibi keyfi denetim, keyfi uygulama yoktur. Bu şartlarda olması da mümkün değildir. Enerji şirketi olarak özelleştirmenin hemen ardından çok sıkı ve etkin bir iç denetim mekanizması kurduk. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sürekli mercek altında tutulduğu gibi, gelen şikayetler de bu birim tarafından değerlendirilmekte, gerekirse 2. kez kontrol yapılmaktadır. Denetimlerde çalışanımızın ihmali var ise de mutlaka bunun da gereği yapılmaktadır. Bu sebeple müşterilerimizin rahat olsun ve şirketimize güvensin” dedi.

“Her kesimin desteğine ihtiyaç var”

Açar, açıklamasının sonunda ise israf alışkanlığının ortadan kaldırılması için sadece Dicle Elektrik tarafından yapılan çalışmaların yeterli olamayacağına dikkat çekerek, “Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren ve zararı sadece ekonomik olarak ölçülemeyecek olan israfla mücadelede başta bilinçli vatandaşlarımız ve medyamız olmak üzere her kesimin desteğine ihtiyaç vardır” dedi.