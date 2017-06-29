Diyet için 2 bin 717 kişi sağlık merkezine başvurdu

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden faydalananların sayısı her geçen gün artıyor. Genel poliklinik, ağız-diş sağlığı ve diyet poliklinik hizmetleri kapsamında Sağlık Merkezine başvuran kişi sayısının son bir yılda 5 bin 705 olduğu belirtildi. Hasta muayenelerinin yanı sıra tetkik ve tedavileri yapılan hastalara reçete düzenleyen hekimler, il içi ve il dışı hasta nakilleri de gerçekleştiriyor.

Sağlık Merkezinde oluşturulan ve halk tarafından ilgi gören dengeli beslenme ve diyet polikliniğine son bir yıl içinde 2 bin 717 hastanın muayenesi yapılırken, bu kişilerin vücut analiz tartısı ile beden kitle indeksleri belirlendi. Başvuruda bulunan vatandaşların aynı zamanda gerekli beslenme programları düzenlenerek takipleri de yapıldı.