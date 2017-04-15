Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 10:46

Diyetisyen Tarhan: "Kuşburnu ile tansiyon dengelenebilir"

Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarının limon yerine kuşburnu tüketerek tansiyonu dengeleyebileceklerini söyledi.

Diyetisyen Tarhan:

15 Nisan 2017 10:46


Batman’da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarına en çok önerdikleri kuşburnu veya kuşburnu marmeladı olduğunu belirtti. Kuşburnunun antioksidan etkisi olduğunu ve kanser hastalarına da çok iyi geldiğini belirten Tarhan, kuşburnunun kalp damar koruyucu ve kan basıncını da düzenleyici bir etkisi olduğunu söyledi. Tarhan, "Kuşburnunu ele aldığımız zaman hem ciddi bir antioksidan etkisi vardır, yani kanser hastalarına da çok iyi gelir, kalp damar koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda kan basıncını da düzenleyici bir etkisi vardır. Limonla kıyaslama yaparsak 100 gram kuşburnunu bir kasa limonla eşdeğer tutabiliriz. Kuşburnunda C vitamini yüksek olduğu için bahar döneminde ciddi anlamda hem stresle baş etmede çok önemlidir. Zaten tansiyonun çıkış noktalarından biri de strestir. Stres seviyelerimizi azalttığımız zaman kanserle de mücadele ederiz hem tansiyonu dengede tutarız hem de kalp damar hastalıklarına iyi gelir diyebiliriz" dedi.



"Kilo düşürücü etkisi de vardır"


Kuşburnunun metabolizmayı tetiklediğini ve kilo verdirme etkisinin de olduğunu anlatan Tarhan, "Kuşburnu marmeladını da tüketebiliriz. Kuşburnu marmeladını limon suyu, limon kabuğu ile beraber kaynatabiliriz. Hem metabolizmayı tetikler yani kilo düşürücü etkisi oluşturur, hem de bitki çayı olarak yemeklerden 15-20 dakikadan sonra da tüketebiliriz veya isterlerse de meyvesini bulup ara öğün olarak fındık, bademle tüketebiliriz" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:51
  • Güneş :05:33
  • Öğle :12:26
  • İkindi :16:08
  • Akşam :18:59
  • Yatsı :20:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!