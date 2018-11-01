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Doğum gününde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Batman’da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, doğum gününde 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Batman'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, doğum gününde 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda 13 yaşındaki İrem E., 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Öte yandan İrem E.'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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