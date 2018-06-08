Dolgu için gitti, 11 dişinden oldu

Hastane ise, Karataş’ın tedavisini yarım bıraktığını savundu.

Batman’da ikamet eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Yasin Karataş, sınav döneminde diş ağrısı çekmemek için dolgu yaptırmak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gittiğini belirtti. Ancak burada kendisine yanlış tedavi uygulandığını ileri süren Karataş, bu nedenle 11 dişini kaybettiğini iddia etti. Dişinin apseli olmasına rağmen diş hekimi tarafından işlem yapıldığı ve bilgisi olmadan 11 dişinin çarka vurulduğunu öne süren Karataş, “Hastaneye gittiğimde doktora şikayetimi anlatım ve dişimi gösterdim. Röntgen çektirmemi istedi. Röntgenimi çektikten sonra doktorun yanına çıktım dişimde apse olmasına rağmen beni tedavi etmeye çalıştı. Beni hiçbir konuda bilgilendirmeden dişlerimi uyuşturup tedavime başladı. Benim bilgim olmadan 11 dişimi çarka vurdu. Tedavi bittikten sonra eve geldiğimde dişlerimin olmadığını fark ettim” dedi.

Kendisine yapılmaması gereken bir işlemin yapıldığını ifade eden Karataş, “18 yaşındayım, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu yaşadığım olaydan sonra sınava doğru düzgün çalışamıyorum. Diş ağrısından derslerime odaklanamıyorum. Bu yaşadığımın olayın ardından ailem beni özel kliniğe götürdü. Takma diş taktırdım. Günlerdir diş ağrısı çekiyorum. Bana bunu yaşatan kişinin ceza almasını istiyorum. Üst dişlerim hepsi takma, rahat değilim. Bu, 18 yaşında bir insana yakışmayan bir durumdur” diye konuştu.

“Hakkımızı arıyoruz”

Kardeşi Yasin Karataş’a Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yanlış tedavi uygulandığını ileri süren Mustafa Karataş ise şunları kaydetti:

“Bu yapılan işlemde kardeşimin haksız bir yere dişlerinin heba olması bizim hiç hoşumuza gitmedi ve psikolojik sıkıntılar yaşadık. Ağabeyi olarak tüm hak ve hukukumuzu gereken tüm mercilere bildireceğiz. 184’ü aradık İl Sağlık Bakanlığına bildirdik. İnsan haklarına, gerekirse hasta haklarına ve tüm mercilere bildireceğiz. Böyle bir müdahale yapılamaz. 18 yaşındaki bir gencin daha yeni çene yapısı oluşmuşken dişlerini heba etmesi mümkün değildir. Yanlış bir uygulama yapılmıştır ve biz bu yaşanan olayı başka doktorlardan da bire bir görüşüp gerekli bilgileri aldık. Yanlış bir uygulama olduğu için hakkımızı arıyoruz.”

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iddiaları yalanladı

Batman Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimliği ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hasta Yasin Karataş 1 Haziran 2018 Cuma günü hastanemize tedavi amacıyla başvurdu. Dt. Ferhat Azgınkılıç’a başvuran hasta Karataş’ın talebi doğrultusunda kendisine işlem yapılmıştır. Hasta Karataş, diş küçültme işleminden yarım kalan tedavisi için merkezimize bir daha gelmemiştir” ifadelerine yer verdi.