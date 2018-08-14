Döviz ve altın bozdurdu, bir de kampanya başlattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ekonomisini hedef alan yaptırımlarına karşı Batmanlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurma çağrısına destek veriyor.

Ekonomik saldırılara karşı kampanyalar sürüyor

Batman’da güzellik merkezi işleten Veysel Yıldırım, hesabında bulunan döviz ve altınları bozdurarak TL’ye çevirdi. Yıldırım, hem döviz ve altın bozdurdu hem de döviz ve altın bozduran vatandaşlar için de kampanya başlattı. Döviz ve altın bozduranlar için ücretsiz cilt bakımı uyguladıklarını söyleyen Nifty Center Güzellik Merkezi İşletmecisi Veysel Yıldırım, “Amerika ve yurt dışı kaynaklı ülkemize yönelik başlatılan ekonomik saldırıya karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdim. Hesaplarımda bulanan döviz ve altını bozdurarak Türk Lirası olarak hesabımda bulunduruyorum. Tüm halkımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak döviz ve altınlarını bozdurması gerekmektedir. Ayrıca döviz bozan vatandaşlarımıza işletmecisi olduğum Nifty Center güzellik merkezinde döviz ve altınlarını bozdurana cilt bakımı ücretsiz uygulanacaktır” dedi.

"Ülke olarak zor günler geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altı döviz ve altınları bozdurun çağrısı üzerine hesabındaki bin doları bozdurduğunu söyleyen Rahmi Kavak, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek bende tasarrufumda olan bin doları bozdurdum ve Nifty Center güzellik merkezinin başlatmış olduğu kampanyadan faydalanarak cilt bakım hizmeti aldım. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. İnşallah bu süreci atlatırız. Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Türk milleti olarak tekrar kenetlenip birlikte hareket etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.