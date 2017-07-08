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08 Temmuz 2017 17:07

DSİ ve Sayıştay denetçileri Hasankeyf’i gezdi

Devlet Su İşleri (DSİ) 16.

DSİ ve Sayıştay denetçileri Hasankeyf’i gezdi

08 Temmuz 2017 17:07

Bölge Müdürlüğü ve Sayıştay uzman denetçiler yeni Hasankeyf’i gezdi.


DSİ ve Sayıştay denetçileri yeni Hasankeyf yerleşim alanından yapımı devam eden konutları gezerek bilgi aldı. Eski ve yeni Hasankeyf’i gezen heyet, burada tarihi mekanları gezme fırsatını da buldu. Batman’ın Hasankeyf ilçesine büyük ilgi gösteren heyet, daha sonra yeni yerine taşınan Zeynel Bey Türbesi’ni de ziyaret etti. Yeni Hasankeyf ilçesinin Türkiye’de örnek ilçe olacağını belirten yetkililer, yeni Hasankeyf yerleşim yerinin konutlarıyla ve taşınan tarihi eserlerle birlikte örnek ilçe olacağını bildirdi.




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