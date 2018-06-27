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27 Haziran 2018 11:02

Düğün sezonu gelinlik satışlarını arttırdı

Batman’da düğün sezonunun açılması gelinlik satışlarını arttırdı.

Düğün sezonu gelinlik satışlarını arttırdı

27 Haziran 2018 11:02

Evlilik hazırlığı yapan çiftler, fiyatların yüksek olmasından yakındı.


Batman’da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, evlilik hazırlığı yapan çiftler soluğu gelinlik mağazalarında aldı. Gelinlik satışlarının arttığı kentte çiftler fiyatlardan yakındı. Gelinlik mağazası işleten Sevda Türe, sezonun açılmasıyla birlikte işlerinin arttığını belirtti. Gelinlik fiyatlarının 3 bin 500 ile 5 bin TL arasında değiştiğini anlatan Türe, “Fiyat konusunda müşterilerimize yeterince esneklik gösteriyoruz. Gelen müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kentte en çok tesettür modelleri alınıyor” dedi.


Evlilik hazırlığı yapan Gülşah Arık, gelinlik fiyatlarının yüksek olduğunu anlatarak, “3 Temmuz’da düğünüm var. Çok heyecanlı ve yoğun bir süreç. Gelinlikler çok güzel ancak fiyat konusunda biraz daha aşağı tutulabilirse gençlerin daha rahat evlenebilmesi için iyi olur” diye konuştu.


Fiyatlardan yakınan Evin Aslan ise, “10 Temmuz’da kınam gecem var. Buraya kına elbisesi bakmaya geldim. Çok beğendim kına elbiselerini. Fiyatlar çok pahalı ama anlaştık istediğimiz fiyata indiriyorlar. Çok heyecanlıyım 1 aydır elbise bakıyorum” ifadelerinde bulundu.




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