Ekmek teknesi çalındı

Batman'da motosikletiyle kış aylarında işe gidince üşütüp sık sık hastalanan ve aküden aldığı elektrikle ısınan yelek yapan seyyar tesisatçı Muhammed Karabaş'ın motosikleti çalındı. Ekmek teknesinin elinden alındığını belirten Karabaş, yetkililerden motosikletinin bulunmasını istedi.

Batman'da iş yerine giren hırsızların malzemelerini çalması sonucu dükkanını kapatarak motosikletiyle seyyar tesisatçılık yapan 35 yaşındaki 3 çocuk babası Muhammed Karabaş, soğuk havalarda motosiklet ile işe giderken sık sık hastalanmaya başladı. Karabaş, bunun üzerine, aküden aldığı elektrikle ısınan yelek yaparak, bu dertten kurtuldu. Ancak Karabaş'ın sevinci çok sürmedi. Bir süre önce dükkanını soyan hırsızlar bu kez de Karabaş'ın motosikletini çaldı. 3 kez hırsızlar tarafından mağdur edildiğini belirten Karabaş, “Dükkan açtım, bir yıl kullanamadan hırsızlar gelip dükkanın kepenklerini kırdılar. Beni perişan ettiler. 10 bin TL değerindeki malzememi 2 bin TL değerinde bıraktılar. Mağdur edildim, dükkanı sattım. O parayla 3 tekerlekli araba aldım ve 1 yıl kullanmadan hırsızların mağduru oldum. Daha sonra motosiklet aldım. Çocuğumu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden taburcu etmek için hastaneye geldim. 5 dakika kalmadan motosikletimi çaldılar” dedi.

Ekmek teknesinin çalındığını anlatan Karabaş, “Elektrikli yelekle daha güzel deneylerim vardı. Ben bu durumdan perişan oldum. Çok mağdurum, evimde huzur kalmadı. Yetkililerden yardım istiyorum. Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'ndan rica ediyorum. Sen de motosiklet tutkunusun, beni anlaman lazım. Çok mağdurum bütün hayallerimi çaldılar, ne yapacağımı bilmiyorum. Hırsızlardan artık bıktım, bir ekmek bile getiremiyorum. Vatandaşlar beni çağırıyor, su tesisatı için gel yap ama ben malzemeleri ne ile getireceğimi bilemiyorum. 2 yaşında oğlum var. Her eve gittiğimde cebimde para vardı, çocuğuma çikolata alıyorum ama 1 haftadır cebimde para yok” diye konuştu.