Elma diş fırçası görevi görüyor

Batman’da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, elmanın insan vücuduna faydalarına ilişkin bilgiler verdi. Elmayı soymadan yemenin makbul olduğunu belirten Tarhan, elmanın kabuğunda lifler ve vitaminler barındırdığını ifade etti. Elmanın dişlerin beyaz ve sağlıklı olmasını sağladığını ve bunun en büyük faydalarından biri olduğunu dile getiren Tarhan, “Isırılarak yenilen bir elma diş fırçası görevi gördüğü için dişlerimizde bulunan mikropları öldürmeye yardımcı olur. Diş etlerimizi temizlemeye yardımcıdır. Diş etlerini güçlendirir ve beyaz kalmasını sağlar. Ağız içindeki bakterileri öldürücü özelliği vardır. Ağızdaki tükürük salgısını da arttırmaya yardımcıdır” dedi.

“Elma, parkinson ve kansere karşı koruyucu etkiye sahip”

Elmanın parkinson hastalığına karşı koruyucu etkisinin olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Çünkü beyindeki dopamini arttırmasına yardımcı olur. Bu yüzden parkinson hastalığı olanlar koruyucu etkiyi ya da ilacın etki mekanizmasını artırma açısından günde bir elma tüketebilirler. Kansere karşı koruyucu etki mekanizması da sağlar. Karaciğer, kolon ve meme kanserine karşı da koruyucu etkisi vardır. Bazı uzmanlar elmanın kanser hücrelerini yavaşlatıcı ve hatta öldürücü etkisinin olduğunu açıklamaktadır” diye konuştu.

“Şeker hastaları güvenli bir şekilde elma tüketebilirler”

Elmanın diyabete yakalanma riskini azalttığını anlatan Tarhan, “İçindeki pektin oranı yüksektir. Elmanın içerdiği lifler ise kan şekerini düşürme noktasında önemli görevler üstlenir. Şeker hastaları güvenli bir şekilde elmayı tüketebilirler" ifadelerini kullandı.

“Safra kesesi taşlarını da önler”

Elmanın kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Tarhan, "İçindeki iplerin, pota değeri yüksek olduğu için kolesterolü bağlayıcı etkisi vardır. Elma safra kesesi taşlarının oluşmasını da önler. Safra taşının elma tüketimine özen göstermek gerekmektedir. Sinir sistemi üzerine de olumlu etkisi olduğu için safra kesesi taşlarını biraz daha düzenleyici etkisi de vardır. İshal ve kabızlık sorunu yaşayanlara elma tüketmelerini öneriyoruz. Sabah aç karnına tüketilen elma kabızlık sorunlarını tüketir ve bağırsakları temizlemeye yardımcı olur. Zayıflamak için de bu yöntem etkilidir. Sabahları aç karnına tüketilen elma ishal sorununu da ortadan kaldırır. Potası yüksek olduğu için elmanın kabuğunu soyarak yemesi daha yararlı olacaktır” dedi.

“Elmayı parçalara bölerek tüketin”

Elmanın tok tuttuğunu ve kilo problemi olanların rahat bir şekilde tüketebileceğini de ifade eden Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elma karaciğere de çok faydalıdır. Özellikle kolesterol ve safraya etki ettiği için karaciğer koruyucu etkisi de vardır. Şeker hastaları elmayı tüketirken pektin içeriği yüksek olduğu için kan şekerini revüde eder. Süt grubundan ya da yağlı tohumları yanlarından eksik etmemeleri faydalı olacaktır. Elmayı parçalara bölmeden tüketmek diş etlerine ve diş minesine zarar verebilir. Parçalara bölüp kabuklarıyla beraber tüketmek daha koruyucudur. Şeker hastalığı olan kişiler yeşil ve çok tatlı olmayacak elmalar tercih edilmelidir.”