Emekli vatandaş bozduracak doları olmayınca ikramiyesini iade etti

Batman’da emekliler için verilen bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesini alan emekli Mehmet Şefik Yılmaz, ABD’nin ekonomi üzerindeki oyunlarına tepki olarak devlete destek amacıyla iade etti. Bozduracak doları ve altını olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Yılmaz, “Parayı tekrar devletin hazinesine göndererek destek olabileceğimi düşündüm” dedi.

"Bu oyunu biran evvel bozalım”

Batman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eden Yılmaz, “Vatandaşların da aynı tepki ile karşılık verip devlet hazinesine yardımda bulunmalarını talep ediyorum. Bu oyunu bir an evvel bozalım. Bu bin TL bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Allah’ın izni ile bu oyunu bozacağız. Belki miktar az ama emekli olarak elimizden gelen de bin TL’yi bağışta bulunmak” diye konuştu.