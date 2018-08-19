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19 Ağustos 2018 12:56

Emekli vatandaş bozduracak doları olmayınca ikramiyesini iade etti

Batman’da emekli bir vatandaş, devletin emeklilere bayram ikramiyesi olarak verdiği bin TL’lik yardımı, ABD’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine tepki olarak hazineye aktarılması için defterdarlığa iade etti.

Emekli vatandaş bozduracak doları olmayınca ikramiyesini iade etti

19 Ağustos 2018 12:56


Batman’da emekliler için verilen bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesini alan emekli Mehmet Şefik Yılmaz, ABD’nin ekonomi üzerindeki oyunlarına tepki olarak devlete destek amacıyla iade etti. Bozduracak doları ve altını olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Yılmaz, “Parayı tekrar devletin hazinesine göndererek destek olabileceğimi düşündüm” dedi.



"Bu oyunu biran evvel bozalım”


Batman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eden Yılmaz, “Vatandaşların da aynı tepki ile karşılık verip devlet hazinesine yardımda bulunmalarını talep ediyorum. Bu oyunu bir an evvel bozalım. Bu bin TL bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Allah’ın izni ile bu oyunu bozacağız. Belki miktar az ama emekli olarak elimizden gelen de bin TL’yi bağışta bulunmak” diye konuştu.




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