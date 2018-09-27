Emeklilik maaşını düşürdü, kirasını ödeyemedi

Batman'da tedavi olmak için gittiği hastanede emeklilik maaşını düşüren 60 yaşındaki Mehmet Tuncer, kirada olduğunu ve maaşını düşürdüğü için kirasını bile ödeyemediği söyledi.

Eşi Nezahet Tuncer'in tedavisi için 8 Eylül 2018 tarihinde Batman Bölge Devlet Hastanesi kantininde alışveriş yapan Mehmet Tuncer, kasada hesap ödeyeceği sırada cebindeki emeklilik maaşını düşürdü. Paranın düşüş anı kantindeki güvenlik kameralarına yansırken, kantin çalışanının kasada hesap ödemek için bekleyen başka birini uyarmasıyla Mehmet Tuncer ile aynı anda kasada hesap ödeyen başka bir vatandaşın parayı yerden alarak kantinden ayrıldığı görülüyor. Mehmet Tuncer, “Eşim hastanede yatıyordu. Kantinden biraz eşya almaya indim. Orada paramı düşürdüm. Kantinci arkadaş yanımdakinin eline dokundu. O da yerdeki parayı alıp gitti. Emeklilik maaşımı düşürdüm. Başka biri aldı ve bizde mağdur olduk. Daha kiramızı da veremedik” dedi.

"Ev kiramızı bile veremedik"

Emeklilik maaşını düşüren Mehmet Tuncer'in eşi Nezahet Tuncer ise düşen parayı alana geri getirmesi için çağrıda bulundu. Tuncer, "Hastanede yatıyordum. Eşim de peçete, su gibi ihtiyaçlarımızı almaya geldi. Alışverişi tamamladıktan sonra kasada ödeme yaparken elini cebine koyuyor. O sırada diğer 800 TL'si de düşüyor. Maaşını daha yeni almıştı. Kantindeki çalışan diğer adamı uyarınca yerdeki parayı cebine koyarak gitti ve bizde mağdur olduk. Ev kiramızı veremedik, hastanede su alacak bile paramız kalmadı. Parayı alan arkadaşın geri getirmesini istiyoruz. Biz mağdur olduk, Allah için geri getirsin. Çalışanımız yok, ihtiyarız ve eşim kalp pili ile yaşıyor. Bende de birçok rahatsızlık var. Allah rızası için kim parayı almışsa geri getirsin” diye konuştu.

Bölge Devlet Hastanesi yetkilileri konunun emniyete yansıdığını ve parayı alan kişinin güvenlik kameralarından belirlendiğini söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ettiği öğrenildi.