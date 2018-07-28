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28 Temmuz 2018 10:41

En büyük hayali şaşırttı

Batman’da geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Ersin Taş, yaz tatilinde çobanlık yaparak ailesine destek sağlıyor.

En büyük hayali şaşırttı

28 Temmuz 2018 10:41

Ersin Taş’ın en büyük hayali ise çoban olmak.


Batman’da geçimini hayvancılıkla sağlayan ailesine yardımcı olmak için hafta sonları çobanlık yapan orta öğretim 5. sınıf öğrencisi Ersin Taş, yaz tatili boyunca her sabah saat 07:00’de koyunları otlatmaya çıkarıyor. Tilmerç Mahallesine koyunları otlatmaya getiren Ersin Taş, 7 kardeşli bir ailenin bir ferdi. Taş, hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen yaz tatilinde babasına yardımcı olmak için çobanlık yapıyor. Diğer arkadaşları gibi gezip dolaşmak yerine koyunların başında duruyor. En büyük hayalinin çobanlık olduğunu söyleyen Taş, koyunları çok sevdiğini belirtti.



“32 koyuna babam için bakıyorum”


Koyunlara severek baktığını söyleyen Taş, “Koyunlara bakıyorum. Sabah amcamın oğlu ile birlikte gelip 32 koyuna bakıyoruz. Hava çok sıcak olsa da geliyorum babam için çalışıyorum. Okul olduğu zaman okul çıkışlarında yemeğimi yedikten sonra koyunları çıkarıyorum” dedi.



“En büyük hayalim çoban olmak”


Yaz tatilinde çobanlık yapan Taş, “5. sınıfa geçtim. Babam için burada ona yardımcı oluyorum. En büyük hayalim çoban olmak. Koyunları sevdiğim için çoban olmak istiyorum” diye konuştu.




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