Engelli genç adamdan 16 gündür haber alınamıyor

Batman merkez Kısmet Mahallesi’nde ikamet eden Çetin ailesinin 38 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan çocukları Nazmi Çetin’den 16 gündür haber alınamıyor. Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen engelli Nazmi Çetin’in hayatından endişe ettiklerini söyleyen kuzeni Ahmet Eskici, bölgede birçok yerde 3 ekip olarak arama çalışması yürüttüklerini söyledi. Jandarma ve polis ekiplerinin de bölge il ve ilçelerde arama çalışması yürüttüklerini söyleyen Eskici, "16 gündür kayıptır ve akli dengesi yerinde değildir. Doğu il ve ilçelerinde gezmediğimiz yer kalmadı. En son Muş’ta görmüşler bize gelen bilgiye göre. Diyarbakır ilçelerinin tamamı, Muş’un ve Bingöl’ün bazı ilçelerinin tamamında jandarmaya haber verdik, emniyet müdürlüklerine haber verdik ve bir iz yok şuana kadar. Şu anda da 3 ekip halinde biz arıyoruz. Bir ekip Bingöl tarafında gitti, bir ekip Muş tarafına ve bir ekip de Bitlis-Van tarafına gitti. Her yerde arıyoruz" dedi.

"Avrupa’ya ve yurt dışına gideceğini söylüyor"

Görenlerin insanlık namına en yakın jandarma veya polis karakoluna bilgi vermesini isteyen Eskici, Nazmi Çetin’in hayatından endişe ettiklerini söyledi. Eskici, "38 yaşında, 1.80 boyunda, üzerinde açık mavi gömlek, gri kumaş pantolon ve siyah kundura var. Konuşmadan akli dengesinin yerinde olmadığını bilemezsiniz. 16 gündür bütün aile mağdur durumdayız ve perişan halde arıyoruz. İsmi Nazmi Çetin’dir. Kayınbiraderim ve kuzenimdir. Bütün aile bireyleri şuan aramaya çıkmışlar. Ben de Ağrı tarafına gideceğim. Sınır illerinde ve ilçelerinde arayacağım. Dediği tek kelime ben yurt dışına çıkacağım. Avrupa’ya gidiyorum, yurt dışına gideceğim. Görüp de soran olursa ya da nereye gittiğini sorarlarsa, ‘ben Avrupa’ya gidiyorum veya yurt dışına gidiyorum’ der. Belirgin konuşması budur. Bunun dışında bir şey konuşmaz. İsmini soy ismini söyleyebiliyor" diye konuştu.