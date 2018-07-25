Engelli genç el arabasıyla gezdiriliyor

Sason ilçesine bağlı Kilis köyünde ikamet eden bedensel engelli Ersin Bilmez (22), tekerlekli sandalyesi ya da akülü aracı olmadığı için kardeşleri tarafından el arabasıyla gezdiriliyor. 1’i engelli 7 kardeşi bulunan Bilmez, hayırseverlerden akülü araç istiyor. Ağabeyini el arabasıyla gezdiren Mahsum Bilmez, ağabeyinin 5 yaşında iken geçirdiği ateşli bir hastalıktan dolayı 17 yıldır yürüyemediğini belirterek, maddi imkansızlıktan dolayı ağabeyine akülü araç almadıklarını ifade etti.

Anne Fahriye Bilmez ise, “Oğlum Ersin, daha 5 yaşında iken yakalandığı ateşli bir hastalıktan dolayı 17 yıldır bedensel engellidir. Gözleri sürekli gülüyor, yaşam doludur. Benim 8 çocuğum var, bunlardan ikisi bedensel engelidir. Akülü araç alma imkanımız yok. Akülü aracı olsaydı kendi imkanları ile bahçede dolaşabiliyor, komşularda giderdi. Sürekli bizden akülü araç istiyor ama maddi imkansızlıktan dolayı alamıyoruz. Bazen ben, bazen de kardeşleri onu el arabasıyla gezdiriyoruz. Akülü araba ile oğlumu hayallerine kavuşturacak yardımsever birini bekliyoruz” dedi.