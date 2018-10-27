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Esenler Kaymakamı Batman'a vali olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, 39 ilin valisi değişti, 21 ilin valisi görevden alınarak mülkiye başmüfettişliğine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, 39 ilin valisi değişti, 21 ilin valisi görevden alınarak mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Kararnameye göre Esenler İlçe Kaymakamı Hulusi Şahin Batman Valiliğine atanırken, Batman Valisi Ahmet Deniz ise Manisa valiliğine atandı.

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